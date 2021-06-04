مروّجا مخدّرات وعدد من زبائنهما بقبضة "المعلومات".. أحدهم مطلوب خطير!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تجريها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتجارة وترويج وتخزين كمية من المخدرات داخل شقتين في محلة الدورة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان تواجد الشقتين المذكورتين.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد مكان الشقتين، إضافة الى تحديد هوية تاجري المخدرات -مصرييّ الجنسيّة- اللذان يستخدمانها في عمليّاتهما وهما:



ا.ا. (مواليد عام 1980).

و.ا. (مواليد عام 1990).





وبتاريخ 25/5/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت دوريات الشعبة بمداهمة الشقتين المذكورتين، وأوقفت المروّج الأوّل في الشقة الأولى ومعه زوجته المدعوة -هـ.ك. (مواليد عام 1989، لبنانية الجنسيّة)، والثاني في الشقة الثانية.



بتفتيش الشقتين تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات المخزنة داخلهما كالتالي:



حوالي /77/ كغ من مادة حشيشة الكيف

/3763/ حبة كبتاغون

/1796/ حبة ترامادول

/14/ غرام من مادة الكوكايين

/42/ حبة مخدرة من انواع مختلفة

حوالي /360/ غ من مادة الماريجوانا

میزان حساس عدد /2/، /3/ سكاكين تستخدم في توضيب المخدرات، و/9/ هواتف خلويّة ومبلغ مالي قدره /100/ مليون ل.ل و /206/ دولار أميركي.

بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بتجارة وترويج المخدرات لحسابهما الخاص، وبتخزين وتوضيب المخدرات داخل شقتيهما السكنيتين.



كما تم توقيف اربعة من زبائنهما وهم:



ح.خ. (مواليد عام 1987، مصري الجنسيّة)

أ.أ. (مواليد عام 1990، مصري الجنسيّة)

هـ.ف. (مواليد عام 1980، مصري الجنسيّة)

ع.ج. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) مطلوب للقضاء بجرائم سرقة وسلب، وسرقة سيارات، وحيازة أسلحة، وإطلاق نار. أعطيت الأوامر للعمل على مداهمة الشقتين وتوقيفهما.وبتاريخ 25/5/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت دوريات الشعبة بمداهمة الشقتين المذكورتين، وأوقفت المروّج الأوّل في الشقة الأولى ومعه زوجته المدعوة -هـ.ك. (مواليد عام 1989، لبنانية الجنسيّة)، والثاني في الشقة الثانية.بتفتيش الشقتين تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات المخزنة داخلهما كالتالي:حوالي /77/ كغ من مادة حشيشة الكيف/3763/ حبة كبتاغون/1796/ حبة ترامادول/14/ غرام من مادة الكوكايين/42/ حبة مخدرة من انواع مختلفةحوالي /360/ غ من مادة الماريجوانامیزان حساس عدد /2/، /3/ سكاكين تستخدم في توضيب المخدرات، و/9/ هواتف خلويّة ومبلغ مالي قدره /100/ مليون ل.ل و /206/ دولار أميركي.بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بتجارة وترويج المخدرات لحسابهما الخاص، وبتخزين وتوضيب المخدرات داخل شقتيهما السكنيتين.كما تم توقيف اربعة من زبائنهما وهم:ح.خ. (مواليد عام 1987، مصري الجنسيّة)أ.أ. (مواليد عام 1990، مصري الجنسيّة)هـ.ف. (مواليد عام 1980، مصري الجنسيّة)ع.ج. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) مطلوب للقضاء بجرائم سرقة وسلب، وسرقة سيارات، وحيازة أسلحة، وإطلاق نار.

بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المخدرات والاستحصال عليها من المروّجين المذكورين أعلاه.



أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".