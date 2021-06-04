لبنان

المجذوب: االعمل على الرغم من كل التحديات لإنجاز الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
04-06-2021 | 04:12
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب مع مدير التربية في المركز الرئيسي لمنظمة اليونيسف روب جنكينز، على رأس وفد ضم ممثلة اليونيسف في بيروت يوكي موكو ونائبتها إتي، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، وإيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وأكد المجذوب لوفد اليونيسف أنه "من الضروري وضع التربية في أولولية الإهتمامات"، شاكرا "دعم اليونيسف لجعل تلقيح أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والجامعية في أولويات الخطة الوطنية للتلقيح"، مشددا على "العمل على الرغم من كل التحديات لإستمرار رسالة التعليم وإنجاز الإمتحانات الرسمية وتأمين حقوق العاملين في التربية".

بدوره، أشار جنكينز إلى "التحديات الكثيرة التي يتم العمل التربوي في ظلها، خصوصا في لبنان"، وأكد أن منظمة اليونيسف "موجودة للعمل في الظروف الصعبة، وهي إلى جانب لبنان، وستتابع العمل بالموازنات المتوافرة وبالتعاون مع المانحين لتأمين تعلم نوعي للتلامذة، كما ستعمل اليونيسف على تأمين الدعم للخطة الخمسية للوزارة من أجل بلوغ أهدافها بتطوير التعليم وتحسين نوعيته وطرائقه وتطوير برامجه".
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