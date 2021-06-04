كورونا.. انخفاض اضافي وملحوظ بعدد الحالات النشطة في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 32240 اصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض مقارنة بالاسبوع الماضي من 728 ليسجل 420 حالة وعدد حالات الشفاء بلغ 31186 حالة و 697 حالة وفاة حتى اللحظة.وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.