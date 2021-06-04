طقس نهاية الاسبوع ربيعي معتدل مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.

في التفاصيل، طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها السنوية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية.السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 32 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الانقشاع: جيد إلى متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,27- ساعة غروب الشمس: 19,45