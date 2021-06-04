العثور على جثة سيدة في بساتين المعلقة في زحلة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة عن العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في محلة بساتين المعلقة. وتوجهت على الفور الاجهزة الأمنية والأدلة الجنائية للكشف على الجثة، وباشرت التحقيقات.