لبنان

العثور على جثة سيدة في بساتين المعلقة في زحلة

Lebanon 24
04-06-2021 | 12:05
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة عن العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في محلة بساتين المعلقة. وتوجهت على الفور الاجهزة الأمنية والأدلة الجنائية للكشف على الجثة، وباشرت التحقيقات.
 
 
 
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