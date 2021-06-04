لبنان

قطع طريق تمنين التحتا.. لهذا السبب

Lebanon 24
04-06-2021 | 04:43
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قطع عدد من اهالي تمنين التحتا طريق بعلبك الدولية عند مفرق بلدتهم احتجاجا على حوادث السير عمطالبين بوضع مطبات واشارات سرعة لتفادي الحوادث المميتة. 
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قطع طريق

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