لبنان

رئيس مجلس القضاء الأعلى : كلام وزير الداخلية غير صحيح وغير مسؤول

Lebanon 24
04-06-2021 | 05:11
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إستغرب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الكلام المتكرر غير الصحيح وغير المسؤول، الذي يصدر عن وزيرٍ للداخلية، والذي يمس بالسلطة القضائية وبشخص كل قاضٍ وكرامته، والذي يُسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة. وحذّر من النتائج التي سيؤدي إليها هذا النهج، وأكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
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