لبنان

في طرابلس... تعرض لوعكة صحية وسقط ارضا

Lebanon 24
04-06-2021 | 05:26
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عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف ونقل احد الاشخاص جراء تعرضه لوعكه صحية وسقوطه ارضاً في محلة الضم و الفرز - طرابلس بالقرب من سوبر ماركت "دكنجي".
 
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طرابلس

صليب الاحمر

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