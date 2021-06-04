في طرابلس... تعرض لوعكة صحية وسقط ارضا

عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف ونقل احد الاشخاص جراء تعرضه لوعكه صحية وسقوطه ارضاً في محلة الضم و الفرز - طرابلس بالقرب من سوبر ماركت "دكنجي".