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لبنان
الجيش يوقف الناشط "خالد الديك"
Lebanon 24
04-06-2021
|
05:32
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش، الناشط خالد الديك من" ثوار ١٧ تشرين"، بالقرب من مركز حزب الكتائب اللبنانية شارع المطران في طرابلس.
فيما لم تعرف اسباب التوقيف.
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طرابلس
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