لبنان

الجيش يوقف الناشط "خالد الديك"

Lebanon 24
04-06-2021 | 05:32
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش، الناشط خالد الديك من" ثوار ١٧ تشرين"، بالقرب من مركز حزب الكتائب اللبنانية شارع المطران في طرابلس.

فيما لم تعرف اسباب التوقيف.
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طرابلس

خالد الديك

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