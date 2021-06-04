الجيش يوقف الناشط "خالد الديك"

اوقفت دورية من مخابرات الجيش، الناشط خالد الديك من" ثوار ١٧ تشرين"، بالقرب من مركز حزب الكتائب اللبنانية شارع المطران في طرابلس.



فيما لم تعرف اسباب التوقيف.