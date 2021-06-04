ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة





أولا - إستهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون.)



ثانيا - في حال كان الشخص المعني مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، عليه إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.



ثالثا - في حال لم يكن مسجلا، من الواجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية - جواز سفر - إخراج قيد فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.



رابعا - يشمل هذا الماراتون المواطنين والمقيمين من دون استثناء. أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم ماراتون فايزر بعد غد الأحد 6 حزيران 2021 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معينة معتمدة للماراتون (اللائحة مرفقة) وفق الشروط التالية:أولا - إستهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون.)ثانيا - في حال كان الشخص المعني مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، عليه إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.ثالثا - في حال لم يكن مسجلا، من الواجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية - جواز سفر - إخراج قيد فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.رابعا - يشمل هذا الماراتون المواطنين والمقيمين من دون استثناء.

في عكار





ودعت الى "الاسراع في التسجيل على منصة وزارة الصحة مسبقا، والحصول على "الكود"، والحملة تشمل مختلف الجنسيات". أعلنت ادارة مستشفى الحبتور في عكار في بيان، "عن إطلاق ماراتون تلقيح "فايزر" للفئة العمرية 60 سنة ومافوق، وذلك يوم الأحد الواقع في 6/6/2021 من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً.ودعت الى "الاسراع في التسجيل على منصة وزارة الصحة مسبقا، والحصول على "الكود"، والحملة تشمل مختلف الجنسيات".

كذلك اعلن مركز التلقيح في مستشفى سيدة السلام - القبيات، في بيان" عن افتتاح المركز نهار الاحد المقبل في 6/6/2021 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء لتقديم لقاح "فايزر"، وذلك في اطار ما اعلنته وزارة الصحة بالاتفاق مع مراكز التلقيح في عكار والبقاع عن يوم استثنائي لتلقيح الأشخاص الذين لم يتسجلوا حتى الان على منصة وزارة الصحة وتبلغ اعمارهم فوق ال60 عاما".



وطلب المركز من جميع الراغبين بالحصول على اللقاح "احضار الهوية الشخصية، على ان يكون الشخص الراغب بتلقي اللقاح من منطقة عكار، كما ان البرنامج مفتوح لكل الجنسيات".



واشار البيان الى ان "الذين حصلوا على موعد لتلقي لقاح "استرازينكا" واعمارهم فوق الستين سنة، يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج".

الى ذلك، عمم محافظ عكار عماد اللبكي على البلديات واتحادات البلديات والمخاتير كافة ب"ضرورة ابلاغ جميع المقيمين في مختلف القرى والبلدات العكارية مضمون قرار وزارة الصحة العامة، اطلاق حملة تلقيح مجانية لتلقي لقاح بفايزر لجميع الاشخاص من عمر 60 سنة وما فوق طيلة يوم الاحد المقبل في6/6/2021 ، للذين لم يتسجلوا على المنصة بعد او لم يتلقوا رسالة منها، وللمقيمين في محافظة عكار، بحيث تم تحديد 3 مراكز للتلقيح هي:

-مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.

-مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات.

-مستشفى الحبتور في بلدة حرار".