اجتماعات لبنانية - أممية بشإن تمويل المحكمة الدولية

بالتزامن مع الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى الامين العام للامم المتحدة وطلب فيه مساعدة الامم المتحدة لتأمين التمويل اللازم لاستمرار عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، علم ان اجتماعات لبنانية- اممية مكثفة ستعقد الاسبوع المقبل في بيروت لمتابعة هذا الملف بعيدا من الاضواء.

وتكتمت المصادر عن الكشف عن مكان الاجتماع والمشاركين فيه.