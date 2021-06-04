أزمة البنزين تابع... أشكال واطلاق نار في "أنصار" (صور)

على الرغم من التطمينات والبيانات المتعددة الاتجاهات، لا تزال ازمة البنزين مستمرة والاشكالات بسببها تتنقل في مختلف المناطق اللبنانية، فقد وقع إشكال في أحدى محطات المحروقات في بلدة أنصار جنوب لبنان تخلله اطلاق نار.