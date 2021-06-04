لبنان

أزمة البنزين تابع... أشكال واطلاق نار في "أنصار" (صور)

Lebanon 24
04-06-2021 | 13:17
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على الرغم من التطمينات والبيانات المتعددة الاتجاهات، لا تزال ازمة البنزين مستمرة والاشكالات بسببها تتنقل في مختلف المناطق اللبنانية، فقد وقع إشكال في أحدى محطات المحروقات في بلدة أنصار جنوب لبنان تخلله اطلاق نار.
 
 
 
 
 
 
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