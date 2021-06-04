لبنان

سفيرة فرنسا: جنوب مستقر يعني لبنان مستقرا

Lebanon 24
04-06-2021 | 06:45
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غردت سفيرة فرنسا آن غريو عبر حسابها على "تويتر": "أزور جنوب لبنان للمرة الثانية للقاء سكان هذه المنطقة الاساسية في لبنان. في خلال استقبالي من قبل قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن مارون قبياتي كررت تمسك فرنسا ودعمها المهمة التي يقومون بها بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية هناك، فجنوب مستقر يعني لبنان مستقرا".

أضافت: "شكل الأمن الغذائي والتربية في لبنان لب زيارتي للمدرسة الرسمية في البيسرية وهي واحدة من ثماني مدارس رسمية تستفيد من مشروع تأمين الوجبات الغذائية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الجمعية الخيرية الارثوذكسية الدولية".

وختمت: "في لقاءتي بالامس مع سيدات ورجال منخرطين وملتزمين من اجل مدنهم ومن اجل لبنان، لفتني قوة اقناعهم، ومثابرتهم وابداعهم من اجل السير قدما نحو المستقبل وما ينجزونه بامكانات قليلة او من دون امكانات يدعو للاعجاب، انهم امل لبنان".
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