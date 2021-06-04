لبنان

قائد الجيش استقبل وفداً من المفوضية العليا لحقوق اللاجئين

Lebanon 24
04-06-2021 | 06:49
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من المفوضية العليا لحقوق اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNHCR) برئاسة السيد Ayaki Ito، وجرى التداول في أوضاع النازحين السوريين في لبنان.
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قائد الجيش

المفوضية العليا لحقوق اللاجئين

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