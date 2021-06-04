قائد الجيش استقبل وفداً من المفوضية العليا لحقوق اللاجئين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من المفوضية العليا لحقوق اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNHCR) برئاسة السيد Ayaki Ito، وجرى التداول في أوضاع النازحين السوريين في لبنان.