اهالي بلدة تمنين التحتا قطعوا اوتوستراد رياق بعلبك احتجاجا على حوادث السير

قطع اهالي بلدة تمنين التحتا اوتوستراد رياق بعلبك عند مستديرة تمنين رياق لبعض الوقت، احتجاجا على حوادث السير، وطالب المحتجون المعنيين ب"وضع مطبات واشارات سرعة لتفادي الحوادث المميتة".