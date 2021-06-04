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لبنان
اهالي بلدة تمنين التحتا قطعوا اوتوستراد رياق بعلبك احتجاجا على حوادث السير
Lebanon 24
04-06-2021
|
07:11
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قطع اهالي بلدة تمنين التحتا اوتوستراد رياق بعلبك عند مستديرة تمنين رياق لبعض الوقت، احتجاجا على حوادث السير، وطالب المحتجون المعنيين ب"وضع مطبات واشارات سرعة لتفادي الحوادث المميتة".
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