لبنان

رئيس مجلس شورى الدولة يرد على وزير الداخلية

Lebanon 24
04-06-2021 | 07:14
A-
A+
Doc-P-830007-637584130267459634.jpg
Doc-P-830007-637584130267459634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئیس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الیاس البيان التالي:

دأب وزیر الداخلیة في حملات ممنھجة ولغایات غیر معروفة على التعرض للسلطة القضائية والقضاة  بكلام غیر صحیح واتھامات باطلة یطلقھا عبر وسائل الاعلام.

لا بد من الإشارة الى انه على أثر قیامه في المرة الأولى بإطلاق مقولته بشأن (وجود  نسبة ۹٥ %من القضاة وأكثر فاسدین)، اتصل به رئیس مجلس شورى الدولة طالبا منه ان یزوده بالملفات التي تثبت أقواله لیصار الى اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق اي قاض یرد اسمه فیھا، فكان ان ارسل اليه ملفا یتضمن اسماء بضعة قضاة وردت في تحقیقات سابقة جرت في ما عرف بملف (سماسرة العدلیة)، وكما ھو معلوم، هذا الملف هو موضع متابعة امام المراجع القضائیة المختصة، ولم یرد فیھ اسم اي قاض من بین قضاة مجلس شورى الدولة.

ان النسبة التي یحددھا الوزیر لا تستند الى أي معطى واقعي حقیقي، وإن مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنیا لا یمكن ان یصدر عن رجل دولة مسؤول، یفترض فیه ان یزن كلماته بما یؤمن حمایة مؤسسات الدولة والحفاظ على ھیبتھا".


ويختم البيان ان الكلام الصادرعن معاليه  "يفقده المصداقية ویبعده عن الموضوعیة التي یفترض ان تحكم تصرفاته".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2021-06-04
11:10 | 2021-06-04
10:39 | 2021-06-04
10:38 | 2021-06-04
10:32 | 2021-06-04
10:29 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website