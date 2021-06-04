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لبنان
إرتفاع عدد الوافدين الى لبنان.. هذا ما سجلته حركة المطار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021
Lebanon 24
04-06-2021
|
07:21
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تشهد حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تحسنا في هذه الفترة ويسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الوافدين الى لبنان يقارب السبعة آلاف راكب يوميا معظمهم من اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون في الخارج ومن عائلاتهم، وكانت اعداد الوافدين الى لبنان قد تخطت الستة آلاف راكب يوميا في الفترة التي رافقت حلول عيد الفطر المبارك منتصف ايار الماضي، لتعود الى معدلات الخمسة آلاف وافد يوميا بما يتماشى مع عدد الرحلات الجوية المسيرة حاليا من لبنان واليه.
وقد بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر أيار الفائت 286 ألفا ًو271 راكبا ليصبح بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ مطلع العام 2021 وحتى نهاية الشهر الخامس منه 1 مليون وخمسون ألفا و280 راكبا مقابل 988 ألفاً و377 راكباً في الأشهر الخمسة الأولى من العام السابق 2020 اي بزيادة 61903 ركاب ما نسبته 6,26 في المئة.
وقد توزعت حركة المطار خلال شهر أيار 2021 على الشكل التالي:
- حركة الطائرات :
وقد توزعت الرحلات الجوية في أيار 2021 على 1399 رحلة وصول الى لبنان ( مقابل 362 رحلة في ايار 2020 اي بزيادة 286 في المئة ) ،و1406 رحلات اقلاع من لبنان (مقابل 363 رحلة في ايار 2020 اي بزيادة 287 في المئة ).
- حركة الركاب:
بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار في خلال ايار من العام الجاري 286 ألفا و271 راكبا مقابل 20141 راكبا في ايار 2020 بزيادة 266 ألفا و 130 راكبا اي ما نسبته 1321 في المئة .
فقد سجل عدد الوافدين الى لبنان خلال ايار الماضي 153 ألفا و 396 راكبا ( مقابل 16683 راكبا في ايار 2020 اي بزيادة 819 في المئة ). كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 3928 في المئة وبلغ 131 الفا و 924 راكبا ( مقابل 3275 راكبا في أيار 2020 ). اما عدد ركاب الترانزيت فارتفع بنسبة 420 في المئة وبلغ 953 راكبا ( مقارنة ب 183 راكبا في ايار 2020 ).
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