لبنان

الجيش:ضبط مصنعين لتصنيع المخدرات وتوقيف 6 أشخاص وأعتدة وذخائر حربية

Lebanon 24
04-06-2021 | 07:17
A-
A+
Doc-P-830015-637584157990679933.jpg
Doc-P-830015-637584157990679933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 /6 /2021، دهمت قوة من الجيش مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك، وقد ضبطت داخلهما معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وحوالى 700 كيلو غرام من حشيشة الكيف، اضافة إلى حوالى 1040 حبة كبتاغون.
كما دهمت قوة من الجيش في منطقة الميناء- طرابلس بورة خردة وأوقفت 6 أشخاص على خلفية إشكال وتضارب وقع بين عدد من المواطنين، وقد ضبطت مسدسين حربيين و6 بنادق صيد ورمانة يدوية وأعتدة عسكرية وذخائر من عيارات مختلفة، إضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2021-06-04
11:10 | 2021-06-04
10:39 | 2021-06-04
10:38 | 2021-06-04
10:32 | 2021-06-04
10:29 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website