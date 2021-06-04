تحذير من مصلحة الابحاث الزراعية بخصوص الطقس!

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" في بيان، أن "طقسا حار متوقعا من الاربعاء 9/6/2021، حيث تصل درجات الحرارة الى 34 بقاعا و30 ساحلا ويستمر لغاية 17/6/2021. لذلك يطلب من المزارعين زيادة كميات الري صباحا ومساء، ومن المواطنين زيادة شرب المياه والانتباه من أشعة الشمس، ومن الجميع الانتباه من الحرائق".