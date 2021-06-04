لبنان

عودة قطع الطرقات... والبداية من طرابلس (صور)

Lebanon 24
04-06-2021 | 08:25
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احتجاجا على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، أقدم مجموعة من الشبان على اقفال "ساحة عبد الحميد كرامي" في طرابلس بالاطارات المشتعلة.
 
 
 
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