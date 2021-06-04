لبنان

"شارعنا عم يغلي".. هذا ما قاله أحمد الحريري عن العلاقة بالراعي وحكومة الاقطاب

Lebanon 24
04-06-2021 | 15:52
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أكد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أن الرئيس المكلف سعد الحريري قدّم تضحيات للبلد"، وقال: "ردّنا في الإعلام هو لسحب الفتيل في الشارع لأنّ شارعنا "عم يغلي". وأضاف: "يريدون نسف حكومة الاختصاصيين، وذرّ الرماد بالعيون أنّ السعودية "مسكرة" على الحريري لا يجوز لأنّ المملكة "مسكرة" على لبنان كلّه".
 
وأشار الحريري في حديثٍ للـ"ام تي في" إلى أن "تكرار التسوية مع الأشخاص أنفسهم خديعة لأنفسنا ولجمهورنا، ورأى أن "التيار الوطني الحر" لا يعترف بأخطائه".
 
وشدد على أن "احترام البطريرك الراعي من قبلنا كبير، وهذا لا يغيّر موقفنا من رئيس الجمهورية ميشال عون، وحاولوا الايقاع بيننا وبين بكركي"، وتابع: "الرئيس الحريري لا يعمل وفق أجندة أحد، ولا تجوز المقارنة بين عهدي فؤاد شهاب وميشال عون".
 
ولفت الحريري إلى أن "طرح حكومة الأقطاب ليس من ضمن نقاط المبادرة الفرنسية وهذا الأمر ليس موضوع نقاش بالنسبة لنا".
 
وأوضح أن "كل الخيارات موجودة على طاولة الحريري بما فيها الاعتذار"، وقال إن "التطورات السياسية هي التي تُحدد القرار وتوقيته، وسيستمرّ الحريري في سعيه لإيجاد حلول وهو لن يقبل بأن يكون عقبة".

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