وتيرة الاشكالات ترتفع... هذا ما حصل في طرابلس

أطلق مجهول على متن دراجة نارية النار من بندقية صيد بإتجاه محل لبيع الدراجات النارية في محلة شارع المئتين - طرابلس وفرّ بعدها الى جهه مجهولة، وقد ادى اطلاق النار الى تحطيم واجهه زجاجية عائده للمحل، فيما الاضرار اقتصرت على الماديات.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.