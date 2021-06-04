لبنان

أُوقفا بالجرم المشهود وأحدهما من أصحاب السوابق بجرائم قتل.. هذا ما حصل في الحدت

Lebanon 24
04-06-2021 | 15:05
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
 
بتاريخ 31-5-2021 وفي محلة الحدت، وأثناء قيام دورية من مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمهمة مراقبة، أوقفت شخصين بالجرم المشهود أثناء إقدامهما على سرقة أحد المنازل، وهما كل من:

ج. د. (مواليد عام 1992، لبناني)
ط. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)
وقد تبين أن الأخير من أصحاب السوابق بجرائم قتل، سلب ومخدرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على عمليات سرقة، من ضمنها سرقة محل لبيع قطع السيارات في محلة الضاحية الجنوبية -التي جرى عرضها على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي-، وبتعاطيهما المخدرات.

أودعا القضاء المختص بناء على إشارته.
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