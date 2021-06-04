الهيئة الصحية الاسلامية: 292 خدمة ومهمة في خلال 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان "أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 292 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوزعت على الشكل الاتي :- 4 خدمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.- 6 خدمات تعقيم.- 14 خدمات نقل حالات وفاة أخرى.- 157 خدمة تدخل إسعافي منزلي.- 54 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.- تنظيم ومواكبة 11 نشاطا توعويا وصحيا.- إعارة 36 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.- إطفاء 10 حرائق.بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز".