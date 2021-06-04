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لبنان
الهيئة الصحية الاسلامية: 292 خدمة ومهمة في خلال 24 ساعة
Lebanon 24
04-06-2021
|
09:40
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان "أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 292 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوزعت على الشكل الاتي :
- 4 خدمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
- 6 خدمات تعقيم.
- 14 خدمات نقل حالات وفاة أخرى.
- 157 خدمة تدخل إسعافي منزلي.
- 54 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.
- تنظيم ومواكبة 11 نشاطا توعويا وصحيا.
- إعارة 36 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.
- إطفاء 10 حرائق.
بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز".
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