لا "دولار"... " قصة بريق الزيت" بين المركزي والمصارف

بعد التعميم الاخير لمصرف لبنان، الذي بموجبه سيتمكن المواطن اللبناني الذي يملك حسابا بالدولار الاميركي من سحب مبلغ قيمته 400 دولا كل شهر، اصدرت جمعية المصارف بيانا اكدت فيه عدم قدرتها على تطبيق التعميم، وبالتالي عدم القدرة على دفع اموال المودعين بالدولار.التفاصيل في الصورة المرفقة: