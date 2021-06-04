هل فقدت الـ "Epidural" من المستشفيات؟

تتفاقم ازمة الدواء ومستلزمات المستشفيات في لبنان، فبعد المناشدات الكثيرة التي اطلقتها نقابة الاطباء خوفا من انهيار القطاع الطبي بشكل تام، يبدو انه دخل مرحلة الانهيار من الباب العريض، اذ يكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن فقدان البنج وغيره من المواد الطبية،ومن اخر المواد المفقودة ، هي الـ "Epidural" التي تعطى للنساء الحوامل وهن في المرحلة الاخيرة قبل وضعهن الجنين، والتي تخفف نسبة كبيرة من الامهن، وفي هذا الاطار غرّد الطبيب النسائي ريشارد خراط عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: " اذا بتتحمل وجع مريضتك بلا ما تعمل الـ "Epidural" لان مقطوعين من الـ "Catheter"...."واضاف "رسالة من طبيب بنج الى طبيب نسائي"