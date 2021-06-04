لبنان

هل يبدأ التصعيد عبر قطع الطرقات شمالا؟ (صور)

Lebanon 24
04-06-2021 | 10:29
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على خلفية توقيف الناشط في الثورة "خالد الديك" وتردي الاوضاع المعيشية وفقدان الحليب والادوية وذل المواطن امام محطات الوقود قطع عدد من الشبان ساحة النور في طرابلس.
كما تجمع عدد من الثوار عند نقطة اوتوستراد "البالما" لقطع مدخل طرابلس الا ان قوة من الجيش  منعت ذلك.

وتتداول مجموعات "الواتساب" بعض الرسائل عن نية قطع الطرقات الرئيسية والفرعية في مدينة طرابلس وعكار على خلفية توقيف "خالد الديك".

فيما افادت مصادر ان هناك قرارا حازما من قبل القوى الامنية والجيش بمنع قطع الطرقات.
 
 
 
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