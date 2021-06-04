عكر عرضت ولونغدن العلاقات الثنائية بين البلدين

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، القائم بالأعمال البريطاني مارتن لونغدن يرافقه رئيس وحدة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية غافن تنش، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والمساعدات التي تقدمها بريطانيا للبنان في كافة المجالات لا سيما الدعم المتواصل للجيش اللبناني، إضافة الى المشاريع التي تنوي بريطانيا القيام بها مستقبلاً.

الوزيرة عكر إلتقت كذلك السفير المجري في لبنان جيزا ميهاليي الذي إعتذر عن إلغاء زيارة وزير الخارجية المجري التي كانت مقررة للبنان، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.