أسبوع الحسم: تأليف او خيارات اخرى

اكدت مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة أن وجهة الاتصالات الجارية سوف تتضح الاسبوع المقبل، قائلة: "الاسبوع المقبل هو اسبوع الحسم، فاما التأليف او الاتجاه الى خيارات اخرى، وان حزب الله يواصل مساعيه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من اجل تمرير التأليف بأسرع وقت والتراجع عن فرض الشروط وافتعال النكايات السياسية".ورجحت المصادر "ان تعكس مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء صورة ما ستكون عليه الامور في الشأن الحكومي سواء على الصعيد الإيجابي او السلبي، وبالتالي فان تعذر التفاهم سوف يعني ان البلد قد يذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة، علما ان لا شيء محسوما حتى الساعة لكن كل الاحتمالات واردة ومفتوحة، علما ان مساعي الرئيس بري متواصلة بصمت".