دياب تابع شؤون المحكمة الخاصة بلبنان

تابع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب شؤون المحكمة الخاصة بلبنان خلال اجتماعه الافتراضي بعد ظهر اليوم برئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوڤا وبحضور المسجّل لدى المحكمة السيد ديڤيد تولبرت ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.