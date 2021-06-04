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لبنان
ختم محطة بنزين بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
04-06-2021
|
17:10
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ختمت القوى الامنية محطة الجبلي في دورس.بعلبك بالشمع الأحمر بعدما تبين انها تعمد على التلاعب بالعداد والأسعار.
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قوى الامن
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