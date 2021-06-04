الجيش: تخريج عسكريين من لواء المشاة الخامس

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من لواء المشاة الخامس نفذوا تدريبا مشتركا مع عناصر من الكتيبة الايطالية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مركز الشواكير - صور.