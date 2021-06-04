لبنان

الجيش: تخريج عسكريين من لواء المشاة الخامس

Lebanon 24
04-06-2021 | 11:24
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من لواء المشاة الخامس نفذوا تدريبا مشتركا مع عناصر من الكتيبة الايطالية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مركز الشواكير - صور.
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