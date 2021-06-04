لبنان

فرنسا تدرج لبنان على "قائمة"... ما هي؟

Lebanon 24
04-06-2021 | 12:06
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 اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أن "فرنسا أدرجت لبنان في قائمة الدول الخضراء في تصنيفها المستند إلى المؤشرات الصحية، والذي سجل التراجع الحاصل في نسبة التفشي الوبائي في لبنان وعدم تسجيل متحورات خطرة للفيروس، علما أن قائمة التصنيف الواردة على الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية تبدأ من البلدان الخضراء الأقل خطرًا وتتدرج صعودا باتجاه البرتقالي فالأحمر.

بناء عليه، يستفيد المسافرون من لبنان إلى باريس من التسهيلات المقدمة للآتين من البلدان الخضراء وأبرزها دول الإتحاد الأوروبي وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة.

فابتداء من التاسع من حزيران الجاري، يتم إعفاء المسافرين من لبنان إلى فرنسا من فحص الـPCR إذا كانوا قد حصلوا على اللقاح، وفي حال العكس عليهم إبراز نتيجة PCR يعود تاريخها لاثنتين وسبعين ساعة على الأقل أو فحص مناعة".
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