البخاري التقى نظيره الروسي... هذا ما تم بحثه

لقاء مُثمر وبنَّاء مع السفير الروسي المُعتمد لدى لبنان ألكسندر روداكوف.
جرى خلال اللقاء البحث في مجمل المُستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية دور المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمن واستقرار لُبنان والمنطقة. pic.twitter.com/dwS6qJcebp
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) June 4, 2021
لقاء مُثمر وبنَّاء مع السفير الروسي المُعتمد لدى لبنان ألكسندر روداكوف.
جرى خلال اللقاء البحث في مجمل المُستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية دور المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمن واستقرار لُبنان والمنطقة. pic.twitter.com/dwS6qJcebp