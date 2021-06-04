عدّاد "كورونا" في لبنان اليوم.. كيف جاءت أرقامه؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 223 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 541232 حالات.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 199 ضمن المقيمين و24 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 522465، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7752، إذ تمّ تسجيل 5 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".