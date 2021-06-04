لمن هم فوق الـ60 عاماً في بعلبك الهرمل.. إليكم هذا النداء بشأن لقاح "كورونا"

دعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر "جميع المواطنين اللبنانيين والمقيمين في محافظة بعلبك الهرمل الذين تخطوا الـ60 عاماً، ولم يتلقوا اللقاح بعد، إلى التوجه نهار الأحد المقبل في 6 حزيران إلى أحد المراكز التالية المعتمدة: اتحاد بلديات بعلبك، مستشفى بعلبك الحكومي، ومستشفى الهرمل الحكومي، لتلقي لقاح فايزر".