لبنان

لمن هم فوق الـ60 عاماً في بعلبك الهرمل.. إليكم هذا النداء بشأن لقاح "كورونا"

Lebanon 24
04-06-2021 | 19:41
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دعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر "جميع المواطنين اللبنانيين والمقيمين في محافظة بعلبك الهرمل الذين تخطوا الـ60 عاماً، ولم يتلقوا اللقاح بعد، إلى التوجه نهار الأحد المقبل في 6 حزيران إلى أحد المراكز التالية المعتمدة: اتحاد بلديات بعلبك، مستشفى بعلبك الحكومي، ومستشفى الهرمل الحكومي، لتلقي لقاح فايزر".
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