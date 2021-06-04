صورة بألف وجع

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر شقيقي الشهيدين رالف ملاحي ودجو نون، في خلال الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا الانفجار في ذكرى مرور عشرة أشهر على انفجار المرفأ. وقد أظهرت الصورة حجم الألم لدى الشقيقين نتيجة خسارتهم الكبيرة.