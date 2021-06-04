لبنان

قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-06-2021 | 20:07
A-
A+
Doc-P-830105-637584342004620059.jpg
Doc-P-830105-637584342004620059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتخذ قرار على صعيد الجيش  والقوى الأمنية يقضي بمجابهة أي عمليات مخالفة للقانون من أي نوع، خصوصاً تلك المرتبطة بمصانع المخدرات والحشيشة.
وقالت مصادر عسكرية أنّه "تولد نفور لدى الناس بسبب سلسلة من الحوادث مثل إطلاق النار وعمليات السلب فضلاً عن محاولات تهريب المخدرات والحشيشة إلى الخارج إلى جانب مسألة تهريب حبوب الكبتاغون التي وصلت إلى السعودية من لبنان قبل فترة قصيرة". 
وأشارت المصادر إلى أنّ "الكثير من الأحداث دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك بشكل أكبر لضبط الوضع الأمني والمداهمات الشاملة بدأت ولن تتوقف لضبط المخلين بالأمن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2021-06-04
16:04 | 2021-06-04
15:46 | 2021-06-04
15:10 | 2021-06-04
14:29 | 2021-06-04
14:08 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website