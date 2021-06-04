قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟

اتخذ قرار على صعيد الجيش والقوى الأمنية يقضي بمجابهة أي عمليات مخالفة للقانون من أي نوع، خصوصاً تلك المرتبطة بمصانع المخدرات والحشيشة.

وقالت مصادر عسكرية أنّه "تولد نفور لدى الناس بسبب سلسلة من الحوادث مثل إطلاق النار وعمليات السلب فضلاً عن محاولات تهريب المخدرات والحشيشة إلى الخارج إلى جانب مسألة تهريب حبوب الكبتاغون التي وصلت إلى السعودية من لبنان قبل فترة قصيرة".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الكثير من الأحداث دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك بشكل أكبر لضبط الوضع الأمني والمداهمات الشاملة بدأت ولن تتوقف لضبط المخلين بالأمن".