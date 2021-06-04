الجيش: زورق معاد خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 3/6/2021 اعتبارا من الساعة 18.44 ولغاية الساعة 18.57، خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 259 مترا.

وبتاريخ 4/6/2021، أقدم الزورق المذكور ما بين الساعة 3.55 والساعة 9.40، على خرق البقعة البحرية المذكورة على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار.

تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".