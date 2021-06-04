عطل على شبكة أوجيرو... اليكم التفاصيل

أعلنت أوجيرو عبر حسابها على موقع تويتر أن عطلاً طرأ في منطقة عكّار ممّا أدى إلى توقف خدمات الهاتف والانترنت لدى عدد من المشتركين في المنطقة المذكورة وبعض المناطق المجاورة. وتابعت: باشرت فرقنا الفنية العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكراً لتفهّمكم.