محتجون يقطعون الطريق عند ساحة إيليا - صيدا بالإطارات المشتعلة

قطع عدد من المحتجين الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا واضرموا النيران بمستوعبات النفايات في وسط الطريق، وكذلك عند طريق حسام الدين الحريري المؤدي الى التقاطع، وذلك تنديدا بارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.