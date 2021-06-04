لبنان

عطل يضرب زورقاً سياحياً في جونية.. و "الدفاع المدني" يتحرّك

Lebanon 24
04-06-2021 | 13:45
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عملت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني مساء اليوم، على سحب زورق سياحي من ميناء جونية، طرأ عطل على محركه وعلى متنه 8 أشخاص ونقلته إلى ميناء الأكوامارينا في طبرجا.
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لبنان

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