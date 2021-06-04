عطل يضرب زورقاً سياحياً في جونية.. و "الدفاع المدني" يتحرّك

عملت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني مساء اليوم، على سحب زورق سياحي من ميناء جونية، طرأ عطل على محركه وعلى متنه 8 أشخاص ونقلته إلى ميناء الأكوامارينا في طبرجا.