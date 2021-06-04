إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 654AstraZeneca: 209- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 413 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1185 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8- حالات وفاة: 0