إعادة فتح ساحة النور... هذا ما تبلغه المحتجون

أعيد فتح ساحة النور في طرابلس بكل الاتجاهات من قبل محتجين بعد اخلاء سبيل الناشط خالد الديك من ثوار ١٧ تشرين بعد توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني ظهر اليوم في محلة المطران - طرابلس.