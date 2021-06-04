لبنان

تسليم وتسلم للسلطة في قيادة الكتيبة الإسبانية في إبل السقي

Lebanon 24
04-06-2021 | 16:04
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أقيم اليوم حفل تسليم وتسلم السلطة في قيادة الكتيبة الإسبانية في "اليونيفل"، بين الوحدات المغادرة والآتية، في المقر الرئيسي للقيادة المتعددة الجنسيات ميغيل دي سيرفانتس في ابل السقي - مرجعيون، وفي حضور القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، سفير إسبانيا في لبنان خوسيهماريا فيريه دي لا بينيا، إضافة إلى فعاليات مدنية وعسكرية لبنانية ورؤساء الوحدات التابعة الكتيبة المتعددة الجنسيات في القطاع الشرقي.

وتسليم علم عملية Libre Hidalgo بين الجنرال خافيير أنطونيو ميراغايا برييتو والجنرال خافيير مرلالاغونا، يرمز إلى نقل المسؤولية والإلتزام بإنجاز المهام التي ستتولاها فرقة BRILIB XXXV خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتستند البعثة الإسبانية في لبنان إلى "الامتثال لأحكام القرار 1701 الصادر في 11 آب 2006، الذي وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف في شكل أساسي الى ضمان الامتثال لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودعم القوات المسلحة اللبنانية لإرساء سلطتها في المنطقة، وكذلك تقديم الدعم لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

كما وينعكس التزام إسبانيا بالسلام والأمن العالمي والشرعية الدولية، بين أنشطة ومجالات أخرى، في مشاركة القوات المسلحة الإسبانية في المهمات الدولية، وبينها البعثة العسكرية الإسبانية في لبنان، في إطار مهمة الأمم المتحدة (اليونيفيل) التي يتم تنفيذها منذ ايلول 2006.

وتضم الكتائب المتعددة الجنسيات بقيادة إسبانيا 3500 جندي من 8 جنسيات مختلفة، في حين تساهم إسبانيا بحوالي 600 جندي يشكلون كتيبة BRILIB XXXV والتي تنتمي وحداتها الأساسية في اسبانيا، في الغالب، إلى كتيبة "Aragin I".
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