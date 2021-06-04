لبنان

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق رأس الناقورة

Lebanon 24
04-06-2021 | 23:38
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ جيش العدو الإسرائيلي ألقى مساء اليوم، قنابل مضيئة فوق منطقة رأس الناقورة.
 
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