لبنان

لقاء تشاوري لقطاع المهندسين في تيار العزم

Lebanon 24
04-06-2021 | 16:52
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أقام قطاع المهندسين في "تيار العزم" - عكار لقاء تشاوريا في العبدة، لمناقشة الإستحقاق الإنتخابي المقبل لإستشراف آراء المهندسين في شأن الترشيحات ومناقشة الأمور المتعلقة بتطوير العمل النقابي، في حضور عدد من المهندسين العكاريين.

وحضر اللقاء منسق قطاع المهندسين في التيار علي هرموش، وعدد من المرشحين إلى نقابة المهندسين.

وتحدث هرموش عن "أهمية العمل النقابي"، وشرح "معاناة المهندسين في شكل عام" وقدم حلولا "ينبغي لمن يحالفهم الحظ والفوز العمل على تحقيقها".

وختم متوجها بالشكر ايضا الى الرئيس نجيب ميقاتي والدكتور هيثم عز الدين. وختاماً كانت مداخلات لعدد من المهندسين، ونقاش عام شمل القطاع الهندسي في شكل عام.
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