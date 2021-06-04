لبنان

إعادة النظر

Lebanon 24
04-06-2021 | 17:04
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بدأت بعض المستشفيات التي دأبت على التعامل الإيجابي مع المؤسسات الضامنة، بإعادة النظر بموقفها بالاتجاه السلبي تماماً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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