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Lebanon 24
04-06-2021 | 21:07
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رفض وزير سيادي بشدة ما نقل إليه من استياء سلطة تتعرض لحملات، وأصر على انتقاداته القاسية لها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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